Но что делать, если количество выпитого кофе достигает критических показателей, а без чая и вовсе становится тяжело? В шоколаде видите спасение? Тогда срочно нужно избавляться от зависимости.

Большинство людей думают, что если они перестанут пить кофе, то избавятся от кофеиновой зависимости. Да, но избавятся лишь от кофейной, но никак не от кофеиновой. Ведь он содержится не только в кофе, но и входит в состав чая, шоколада и сладких газированных напитков. Чашка кофе по утрам, чашка чая в течение дня и плитка шоколада еще никому не навредили.Во-первых, ложимся на час раньше и тогда вы обойдетесь от лишней чашки кофе или шоколада. Днем старайтесь заменить этот напиток на зеленый чай. Но чай лучше не пить на пустой желудок. Если вы уже совсем «подсели» на кофе, при отказе от него у вас начинает болеть голова, то даже не пытайтесь сразу расстаться с этой привычкой. Постепенно уменьшайте количество выпитых чашек кофе, а его замените горячей водой с лимоном.