- Аллея ограждена металлическим забором от бродячего скота, - сообщил Акмамбетов.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал руководитель отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района Дастан Акмамбетов, саженцы таких деревьев, как карагач, лох серебристый и клён высадят аллеей протяженностью 2,5 километра. Ширина аллеи составит восемь метров.Для полива будут использовать капельное орошение, поскольку обычный полив из-за солончаковой почвы не подходит. Ухаживать за саженцами будет подрядная компания «Докастройком», которая занимается текущим ремонтом и содержанием дорог. К слову, установку металлического ограждения также производила компания «Докастройком». В общей сложности на все работы - ограждение, высадка саженцев и капельное орошение из районного бюджета предусматривается порядка пятидесяти миллионов тенге.