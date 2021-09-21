Вам больше не понадобится выравнивать тон с помощью кремов и пудры, у вас и так будет чистая, красивая и свежая кожа.

Быть естественной, как со страницы глянцевого журнала, казалось бы, невозможно. После применения маски из банана в вечернее время, вы забудете о потраченном времени на макияж утром.Сделать банановую маску проще простого. Нам понадобится один спелый фрукт. Очищаем его, разминаем в любой удобной чашке до однородного состояния, вливаем в него одну столовую ложку оливкового масла и добавляем немного любого крема для лица, который оказался у вас под рукой. Перед тем как нанести маску, очистите лицо с помощью ватного тампона и мицеллярной воды. Затем нанесите маску на лицо и зону декольте. А через 20 минут, смойте ее теплой водой. Проводите приятные процедуры для лица каждый день, так как банан содержит такие витамины как А, В, С, РР, аминокислоты, фруктовые кислоты, которые просто необходимы нашей коже.