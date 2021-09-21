Пять человек погибли в результате стрельбы в Алматы. Подозреваемый задержан, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Что произошло?

В 17 часов 20 сентября в микрорайоне Акбулак Алатауского района Алматы 54-летний мужчина при исполнении судебного решения открыл стрельбу. Он убил двух участковых инспекторов полиции, судоисполнителя и двух гражданских лиц, один из которых новый владелец дома. Позже стало известно, что пятый погибший - знакомый нового владельца.

Стрелка задержали с участием бойцов подразделения специального назначения без применения оружия, так как в доме находились женщины и дети. Момент его задержания попал на видео (внимание, присутствует ненормативная лексика!)

Какое наказание ждёт стрелка?

В пресс-службе департамента полиции Алматы сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 99 части 2 УК РК - "Убийство двух и более лиц".

- За совершение преступления предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы либо пожизненное лишение свободы. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, - информировали в ведомстве.

Что стало причиной?

По данным документов, опубликованных в «Судебном кабинете», два ТОО не выполнили кредитные обязательства перед банком и задолжали 121,7 миллиона тенге. Супруга подозреваемого заложила земельные участки и тот самый дом, в котором произошла стрельба. Взыскивать долг банк начал в 2017 году.

- Несмотря на наличие у должника имущества в виде нежилых помещений с земельным участком, банк обращается в суд к ответчикам (подозреваемый и его супруга) об обращении взыскания на недвижимое имущество в Алматы, скрывая от суда и не указывая в качестве обоснования иска факт реализации имущества в микрорайоне Баганашыл в рамках исполнительного производства, - говорится в постановлении.

В начале 2018 года суд разрешил выставить тот самый дом на торги, установив начальную стоимость в 29,4 миллиона тенге. Однако в конце 2018 года решение отметили, так как владелица заявила, что торги по реализации другого имущества - в микрорайоне Баганашыл, прошли с нарушением закона. А именно, в 2017 году банк выставил имущество на торги и он же стал победителем, купив лот за 96 миллионов тенге при оценочной стоимости 184,6 миллиона тенге.

Дом в микрорайоне Акбулак судоисполнитель продал ещё в 2018 году за 29 миллионов тенге, но позже суд отменил решение по торгам. Спустя два года новый владелец обратился в суд за выселением и суд признал дом собственностью нового хозяина. Несколько месяцев назад женщина вновь пыталась через суд оставить своё единственное жилье, но проиграла. Постановлением она и другие жильцы подлежали выселению.

В республиканской палате частных судебных исполнителей 20 сентября сообщили, что производство о выселении является спором двух частных лиц.

- Купивший жилой дом на электронных торгах и за которым зарегистрировано право собственности, обратился в суд о выселении прежних владельцев жилья. 10 июня 2020 года данное требование судом было удовлетворено. Должник с прошлого года неоднократно был уведомлен о необходимости исполнения решения суда. Со стороны профессионального сообщества частных судебных исполнителей семьям погибших будет оказана всемерная поддержка и необходимая помощь, - говорится в сообщении.

Сам банк пока никак не прокомментировал произошедшее, пресс-секретарь трубку не берёт.

Реакция властей

Ночью 20 сентября аким Алматы выразил соболезнования семья погибшим.

- Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших в трагическом происшествии в Алатауском районе. Город окажет всю необходимую помощь и поддержку, - написал Бакытжан Сагинтаев в Загрузка твита... .

Утром 21 сентября пресс-служба акима сообщила, что градоначальник посетил семьи погибших гражданских лиц.

- Накануне Сагинтаев посетил семьи погибших полицейских, где также выразил слова поддержки, - отметили в пресс-службе.

Соболезнования выразил и президент России Владимир Путин.

- Касым-Жомарт Токаев высказал соболезнования в связи с трагедией в Перми. Владимир Путин в свою очередь просил передать слова сочувствия семьям погибших в результате инцидента со стрельбой в Алматы, - говорится на сайте Кремля в релизе о ходе телефонных переговоров глав государств.

