Теперь жители и гости города могут приобрести шины самых востребованных брендов, а также получить сервисное обслуживание. Кстати, это уже пятый подобный центр в городе. Первый открылся в далеком 2013 году.
17 сентября в Уральске состоялось торжественное открытие очередного шинного центра Tyre&Service. На этот раз полюбившийся многим центр открылся в одном из самых быстроразвивающихся микрорайонов города – в посёлке Зачаганск, вдоль Саратовской трассы.
В шинном центре вы можете приобрести легковые и грузовые шины и диски бюджетные и премиальные. Не нужно никуда ехать, новые шины и диски вам «переобуют» здесь же. В шинном центре работают два поста для легкового шиномонтажа, а также здесь можно «переобуть» и тяжёлую дорожную технику. Грузовой и легковой шиномонтаж, ремонт шин и дисков, ремонт боковых порезов шин горячим методом – это неполный список услуг, который будет постоянно расширяться.
Для удобства клиентов в центре внедрена услуга онлайн-магазина и бронирования очереди. Другими словами, покупатели не выходя из дома, через сайт tyre-service.kz могут ознакомиться с ассортиментом шин, дисков и аккумуляторов, с ценами, отзывами и получить консультацию специалиста.
Кроме того, автолюбители могут в режиме онлайн записаться на замену шины за две недели вперед, перейдя по ссылке: https://tyre-service.kz/tyre-service-record
. Это позволяет сэкономить время, не простаивать в очередях и получить качественную услугу в одном месте.
Стоит отметить, что на торжественном открытии побывал аким Уральска Абат Шыныбеков
, который положительно оценил работу торгово-сервисного центра и подчеркнул, что бизнес в этом направлении набирает спрос с каждым годом все больше и больше.
– Ваш центр соответствует всем требованиям, расположен вдоль трассы, что создает дополнительное удобство для жителей и гостей города. Шины и техническое обслуживание авто – это очень важно, от них зависит безопасность водителей и пассажиров. Ваш магазин уже давно зарекомендовал себя как добросовестный и ответственный услугодатель. Горожане оценили это. Будет строиться объездная дорога, и вам нужно будет подумать об открытии ещё одного центра вдоль этой дороги, - отметил Абат Шыныбеков.
Житель города Алтынбек Мурзагалиев говорит, что на протяжении нескольких лет обслуживается только в Tyre&Service.
– Если дело касается шин и дисков, то еду только сюда. Все нравится: приветливый персонал, грамотные специалисты, демократичные цены, качественное обслуживание. Очень рад, что центр открылся в нашем районе, теперь не придется ездить в центр. Чувствуется забота о клиентах. Сегодня вот заехал посмотреть зимние шины, однозначно буду покупать здесь, тут же мне их и поставят, - говорит мужчина.
