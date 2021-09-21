Он задолжал казне около миллиона тенге, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". У актаусца конфисковали машину за налоговые долги Фотография предоставлена департаментом госдоходов Мангистауской области Сотрудники департамента госдоходов при содействии полицейских и судебных исполнителей задерживают автомобили должников прямо на улицах Актау и увозят на штрафстоянку. При проведении рейда остановлен Mercedes за долги по налогам с 2019 по 2020 год. Владелец иномарке задолжал казне налог за железного коня на сумму более 750 тысяч тенге. Рейды пройдут до конца года. У актаусца конфисковали машину за налоговые долги Фотография предоставлена департаментом госдоходов Мангистауской области Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.