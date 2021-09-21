Фотография предоставлена департаментом госдоходов Мангистауской области Сотрудники департамента госдоходов при содействии полицейских и судебных исполнителей задерживают автомобили должников прямо на улицах Актау и увозят на штрафстоянку. При проведении рейда остановлен Mercedes за долги по налогам с 2019 по 2020 год. Владелец иномарке задолжал казне налог за железного коня на сумму более 750 тысяч тенге. Рейды пройдут до конца года.Фотография предоставлена департаментом госдоходов Мангистауской области Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.