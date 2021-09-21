Контейнеры горели на рынке «Казына», передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Фото: ДЧС Алматы

Возгорание началось в 12:14 на рынке «Казына» по шоссе Северное кольцо. Как сообщили в пресс-службе ДЧС города, на пульт 101 поступило множество звонков от очевидцев. Дым заметили и на экранах с городской системы видеонаблюдения.

Фото: ДЧС Алматы

Первые расчёты прибыли через шесть минут. К моменту их приезда горели несколько двухъярусных контейнеров на общей площади 120 квадратных метров, создавая угрозу распространения огня на соседние контейнеры.

- В ходе разведки установлено, что район маловодный, поэтому пожарными незамедлительно организован подвоз воды автоцистернами, тем самым обеспечена бесперебойная подача. Создан оперативный штаб, два боевых участка с южной и северной сторон. Задействовано более 40 человек личного состава на 14 единица техники, - сообщили в ведомстве.

Пожар локализовали за 18 минут. Дорога близ рынка оцеплена сотрудниками полиции.

