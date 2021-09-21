У Казахстана изменится телефонный код

Казахстан перейдёт на собственный телефонный код, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

В пресс-службе министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана сообщили, что вместо телефонного кода +7 Казахстан зарезервировал +997 в бюро стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи. План перехода уже обсудили с операторами.

- Раньше мы делили код +7 вместе с Россией, теперь, когда вы позвоните из нашей страны за рубеж, будет высвечиваться «Казахстан». Полный переход на +997 даст нам возможность независимо распределять национальный ресурс нумерации и позволит расширить национальную систему по числу абонентов и услуг, – отметил глава ведомства Багдат Мусин.

Министерство полагает, что переход на новый код произойдёт с января 2023 года. С момента присвоения новый и старый код могут быть использованы параллельно в течение двух лет.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.