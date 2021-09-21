По данным пресс-службы управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявили 29 заболевших коронавирусом. В Атырау подтверждено восемь новых случаев заражения COVID-19. В результате скрининга выявлено 15 заболевших на месторождении Тенгиз, в Курмангазинском районе подтверждено два случая, в Макатском районе - один заболевший. Заболевание у 11 пациентов протекает с соответствующими симптомами, у 18 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 209 человек.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 21 сентября 2021 года, в «красной» зоне остаются Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Актюбинская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская области. В «жёлтой» зоне вместе с Атырауской областью находятся Шымкент, Алматинская, Кызылординская, Северо-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области. В «зелёной» зоне всего три региона - Туркестанская, Жамбылская и Мангистауская области.

