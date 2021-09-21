Уральцы простились с жестоко убитой Анастасией Черной
Погибшую хоронили в закрытом гробу, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Сегодня, 21 сентября ближе к полудню на старом городском кладбище начали собираться знакомые, одноклассники, друзья и родственники погибшей Анастасии Черной. Все они пришли проводить девушку в последний путь.
Крёстная мама Анастасии - Марина Бакина со слезами на глазах рассказала, что Настя была очень хорошей и отзывчивой девушкой.
- Была такая умная, хорошо училась. Не знаю, кто смог это сделать. Пусть его семья всё это увидит, и испытает всё, что испытали мы! А его пусть накажут по всей строгости закона. Он лишил двухлетнюю девочку матери. Следствие ведут, но нам никто ничего не рассказывает.
У погибшей осталась родная младшая сестра.
Подруги Насти рассказали, что она никогда не оставляла своих близких в беде и всегда первой спешила на помощь.
- Мы видели её буквально две недели назад. В это невозможно поверить. Она всегда была жизнерадостной. Любила дочку, любила жизнь. Она покупая заколочки своей девочки, и радовалась им, как ребёнок. Радовалась каждому цветочку. Самая преданная и верная Настя останется навсегда в наших сердцах, - отметила подруга погибшей Елена.
Родные и близкие Анастасии говорят, что её двухлетняя дочь будет воспитываться у бабушки.
Напомним, Анастасия Черная пропала 13 сентября. Девушка вышла из дома и больше на связь не выходила. А 15 сентября в 13:45 в лесном массиве недалеко от поселка Ветелки был обнаружен её труп. Под подозрение в убийстве попал 27-летний уралец, который вскоре был задержан полицейскими.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Фото Медета МЕДРЕСОВА
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!