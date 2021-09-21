Участковых посмертно наградили, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Фото с сайта polisia.kz

Polisia.kz сообщила, что заместитель министра внутренних дел Мурат Баймукашев посетил семьи погибших сотрудников полиции Дархана Сулеева и Нурбола Байгазиева.

- По ходатайству МВД акиматом Алматы семьям погибших сотрудников полиции выделяется жилье. Вместе с тем, приказом министра внутренних дел участковые инспекторы, до конца стоявшие на страже порядка и закона, награждены медалями «Құқыт тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін» посмертно, - говорится в сообщении.

Напомним, в 17 часов 20 сентября в микрорайоне Акбулак 54-летний мужчина при исполнении судебного решения открыл стрельбу. Он убил двух участковых инспекторов полиции, судоисполнителя и двух гражданских лиц.

Среди погибших участковый инспектор Алатауского района, майор полиции Дархан Сулеев 1982 года рождения. В органах внутренних дел служил с 2003 года. За годы службы имел шесть поощрений. Женат, имел пятерых несовершеннолетних детей.

Второй погибший полицейский - участковый инспектор Алатауского района, капитан Нурбол Байгазиев 1988 года рождения. В органах внутренних дел служил с 2014 года. Имел 13 поощрений. Женат, имел двоих несовершеннолетних детей.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.