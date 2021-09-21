- Совместным приказом департамента и отдела ЖКХ утверждена инвестиционная программа на регулируемую услугу ТОО "Батыс су арнасы". На услуги водоснабжения на 2021 год сумма составляет 144 миллиона тенге, на услуги водоотведения - 123 миллиона тенге. Мы всё это контролируем и сам субъект предоставляет отчётность и все обосновывающие материалы, куда направлены средства, - пояснила заместитель руководителя департамента по регулированию естественных монополий по ЗКО Гульжаз Казбекова.

- В этом году будет поменяли 700 метров аварийного участка (от проспекта Абулхаир хана до улицы Шолохова) водопроводной сети. На этом месте проводятся работы по благоустройству: планируется положить брусчатку и асфальт. Поэтому приняли решение заменить всё это сейчас, чтобы не вскрывать всю красоту потом. В целом по городу мы поменяли 7,5 километров сетей, это аварийные участки. В рамках инвестпрограммы, которую изначально мы подписывали и утверждали, попали только два участка. Связано это с тем, что в городе много аварий и приходится на ходу перестраиваться и устранять проблемы там, где они возникают. Например, так получилось с КНС-29, нам пришлось срочно устранять аварию и закупать временное оборудование, на что было потрачено порядка 10 миллионов тенге. Сейчас остались основные работы по линии ЧС - это по Неусыпова КНС-2, там мы заказали на 101 миллион насосный агрегатор и на 340 миллионов обойдется замена аварийного участка и строительство временной КНС, то есть из бюджета на все работы было выделено порядка 450 миллионов тенге, - рассказал Ануар Аркенов.

- Мы просили 5,5 миллиарда тенге, нам утвердили только один миллиард. Сейчас подали иск в административный суд. На эту сумму невозможно выполнить полноценно работы, нельзя провести замену аварийных участков сетей, приобрети оборудование. За пять лет мы рассчитывали заменить 35 километров водопроводных сетей и по канализации 5,5 километров, - пояснил он.

Сегодня, 21 сентября антимонопольщики организовали пресс-тур, чтобы показать уральцам итоги исполнения инвестиционных программ ТОО "Батыс су арнасы" за прошедшие девять месяцев.Директор ТОО "Батыс су арнасы" Ануар Аркенов отметил, что сейчас они работают только по одному объекту, а вернее уже завершают по нему работы.По словам директора коммунального предприятия, новая инвестпрограмма рассчитана на пять лет. Но заявка, которая была подана в июне, урезана агентством по регулированию естественных монополий.