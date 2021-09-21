Подозреваемый в убийстве воспитывался в приёмной семье с 13 лет, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Уральцев потрясло убийство молодой Анастасии Черной, которую похоронили сегодня, 21 сентября. В полиции сообщили, что подозреваемый в убийстве задержан. Им оказался 27-летний житель ЗКО.
Корреспонденты "МГ" нашли его родных. Мужчина рос в патронатной семье, и сейчас его родные пребывают в шоке от происходящего.
У приёмной семьи, где воспитывался подозреваемый со своими братьями, есть родные дочери. Родители работают, дети в школе учились хорошо, в семье все относятся друг к другу с уважением. Об этом рассказала одна из учителей подозреваемого. Такого же мнения о семье и соседи, где раньше жил задержанный.
Его отец до сих пор не может прийти в себя от услышанного.
- Что я могу рассказать, он рос, хорошо учился, закончил институт. По профессии не работал, конечно, но всё же работал. Женился, появился ребёнок. Я сам не знаю, как могло так получиться. Мы сами все в шоке. У нас с супругой есть дочки, ещё троих сыновей мы взяли на патронатное воспитание. Большая семья. Хорошие дети. Один сын закончил школу на "Алтын белги". Все уже взрослые, всех воспитали. Всё было хорошо. Вот строил ему (подозреваемому в убийстве - прим. автора) дом рядом с нами. Не представляю, что будет дальше: адвокаты, суд. У меня внутри всё не на месте, как жалко ту девушку, у неё остался маленький ребенок. Мне до такой степени стыдно, что на улицу не выйти, перед всеми стыдно. Не знаю, как там сторона пострадавших. Но мы обязательно поедем и как полагается выразим соболезнование родителям погибшей, - с дрожью в голосе рассказал отец подозреваемого.
Он отметил, что узнал обо всём только после того, как сына задержали сотрудники полиции.
- Лучше я бы умер, чем такое услышать, - сказал мужчина, выразив свои глубочайшие соболезнования родным и близким Анастасии.
Напомним, Анастасия Черная пропала
13 сентября. Девушка вышла из дома и больше на связь не выходила. А 15 сентября в 13:45 в лесном массиве недалеко от поселка Ветелки был обнаружен её труп
. Под подозрение в убийстве попал 27-летний
уралец, который вскоре был задержан полицейскими. Сегодня, 21 сентября, Анастасию Черную проводили
в последний путь.
