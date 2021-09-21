В Аэропорту знаменитого Американского города Майами, в помощь в выявлении больных коронавирусом привлекли собак, которые прошли спецобучение. «Живыми детекторами» станут собаки - бельгийская малинуа и голландская овчарка. Их обучили распознавать COVID-19 по запаху. «Вирус провоцирует изменения в человеческом теле, в результате образовываются органические соединения, которые выделяются с дыханием и потом. Этот запах и улавливает стрый нюх животного. Если собака узнает, что у человека есть «запах вируса», его отправляют на экспресс-тестирование» Тренировочные результаты показали, что такие животные показывают высокий уровень точности обнаружения вируса (96- 99%). Местным Департаментом авиации Майами-Дейд объявлено о начале тестовой программы для собак-детекторов в течение месяца.