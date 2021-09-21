«Банк ЦентрКредит» выразил соболезнования родным и близким погибших, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Скриншот с видео

В банке сообщили, что в июле 2011 года ТОО «Нано Плюс» предоставили два займа на общую сумму 102 000 000 тенге с отсрочкой платежа по основному долгу и процентам на полгода. В договорах залога указаны нежилое помещение, земельный участок, а также жилой дом в Акбулаке. В марте 2012 года заёмщику предоставили дополнительную отсрочку на три месяца по погашению основного долга и вознаграждения.

- С 20 августа 2012 года заёмщик фактически не исполняя обязательства, вышел на просрочку. Банком направлялись уведомления о невыполнении обязательств от 11.10.2012 и от 17.01.2013. В связи с неисполнением заёмщиком и гарантами обязательств, предусмотренных по договорам, 17 апреля 2013 года принято решение о взыскании задолженности в судебном порядке. С этого момента банк перестал начислять проценты по данному займу, - говорится в сообщении.

Банк подал исковое заявление в районный суд №2 Алмалинского района о взыскании задолженности с заёмщика и гарантов. Согласно закона, гарант имеет право самостоятельно реализовать залоговое имущество по рыночной стоимости.

- Ни заёмщик, ни гарант этими правами не воспользовались. Согласно пункта 3 статьи 80 закона «Об исполнительном производстве», электронный аукцион начинается на повышение стоимости имущества с установленным шагом от оценочной стоимости, указанной в постановлении о передаче имущества должника на реализацию. В случае если ни один из участников электронного аукциона путём поддержания заранее установленного шага торгов не повысит стоимость имущества, то электронный аукцион будет продолжаться с переходом на понижение. При этом первоначальная цена реализуемого имущества понижается с установленным шагом до момента, когда один из участников согласится купить имущество по объявленной цене, которая не должна быть ниже пятидесяти процентов первоначальной оценки стоимости имущества, выставленного на электронный аукцион, - пояснили в банке.

В январе 2018 года заочным решением Алатауского районного суда обращено взыскание на залоговое имущество в виде жилого дома, принадлежащего гаранту. В августе 2018 года прошли электронные судебные торги по залоговому имуществу в виде жилого дома и его победителем был признан Турганов. Спустя несколько дней частный судебный исполнитель и Турганов заключили договор купли-продажи.

В декабре 2018 года определением Алатауского районного суда заочное решение этого же суда об обращении взыскания на залоговое имущество в виде жилого дома отменено.

- Постановлением апелляционной судебной коллегии алматинского городского суда от 27.11.2019 вынесено решение об удовлетворении исковых требований банка об обращении взыскания на залоговое имущество в виде жилого дома с начальной продажной стоимостью при реализации в размере 29 417 000 тенге. Постановлением судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда от 27.07.2020 года отказано в передаче ходатайства должников о пересмотре постановления судебной коллегии по гражданским делам алматинского городского суда для рассмотрения в судебном заседании судебной коллегии по гражданским делам ВС РК. Таким образом, жилой дом остался в собственности Турганова, - сообщили в банке.

Выселение проходило в рамках правовых отношений между старым и новым владельцами.

Касательно нежилого помещения, находившегося в залоге у банка, то в марте 2017 года первые электронные судебные торги по нему не состоялись, в связи с отсутствием потенциальных покупателей.

- В апреле 2017 года проведены повторные электронные судебные торги. В связи с отсутствием покупателей и по результатам проведённых судебных торгов вышеуказанное имущество перешло в собственность банка после торгов на понижение в рамках аукциона за сумму 96 008 120 тенге. Длительное время банк не мог зарегистрировать на себя право собственности на нежилое помещение, поскольку бывший собственник не предоставлял доступ работникам земельного комитета и банка для проведения работ по землеустроительному проекту и изготовления технического паспорта. Фактически банк зарегистрировал права собственности в мае 2021 года. Соответственно с 2017 года по настоящее время банк не распоряжался нежилым имуществом, и в июле 2021 года подал исковое заявление в Бостандыкский районный суд Алматы о понуждении устранить препятствия в пользовании нежилым помещением с земельным участком, - отмечают в БЦК.

Председатель правления АО «Банк ЦентрКредит» Галим Хусаинов также прокомментировал трагедию на своей странице в Facebook, заявив, что гарантирует оказание полного содействия правоохранительным органам в расследовании.

- Открытость и прозрачность - мои принципы не только как гражданина РК, но и как первого руководителя банка и я считаю своим долгом дать обществу проверенную информацию о произошедшем вчера немыслимом горе. Прошу вас доверять только проверенным фактам и делать выводы, основываясь на достоверной информации. К сожалению, не вся информация на данном этапе может быть предоставлена в открытом доступе, так как банки ограничены законом о банковской тайне и тайной следствия, - написал Хусаинов.