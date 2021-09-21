в парке имени Г. Жангирова состоится торжественное открытие 50-метрового флагштока. В этот же день в 14:30 в районном Доме культуры пройдет айтыс.в 11:00 часов в парке имени Г. Жангирова откроется выставка «Город мастеров», а в 15:00 в Физкультурно-оздоровительном комплексе «Карашыганак» - Х международный турнир по каратэ «Кубок Карачаганака», посвященный памяти Жасталапа Санауова (главный тренер команды Казахстана по каратэ, скончался 31 декабря 2020 года).в 11:30 в Акбулакском сельском округе в Алгабасских (меловых) горах пройдёт марафон AKSAI TRAIL RUN, а в 18:00 в районном доме культуры - «Звезды Жайдармана в Аксае» (кубок акима Бурлинского района).в районном Доме культуры состоится областной конкурс вокальных инструментальных ансамблей. Начало в 18:00.в 16:00 в районном Доме культуры состоится торжественное мероприятие «Туган калам, Аксайым». И завершит праздничную программу, посвященную Дню города, открытый чемпионат ЗКО по байге, который состоитсяв 9:00 на ипподроме (северная объездная дорога). Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.