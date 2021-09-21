Частный судебный исполнитель нарушил очерёдность и продал единственное жильё должника, хотя у неё также имелся земельный участок, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

В пресс-службе алматинского городского суда сообщили о рассмотрении дела о залоговом имуществе. Истица имела претензии к действиям частного судебного исполнителя, который при проведении имущественных торгов по реализации четырёхкомнатной квартиры нарушил очерёдность.

- По её мнению, электронные торги по залоговому имуществу должны были начаться с земельного участка и только при недостаточности денежных средств судоисполнитель должен был приступить к продаже жилища. Однако при подаче заявки о проведении торгов он изменил очерёдность реализации имущества, не вынес постановления о назначении оценщика по стоимости квартиры, - сообщают в пресс-службе.

Истец просила суд признать действия судоисполнителя незаконными, а торги – недействительными. Районный суд в удовлетворении жалобы отказал.

Позже дело рассмотрел городской суд и установил, что в исполнительном производстве отсутствует постановление судебного исполнителя об изменении очерёдности, заявка направлена только для проведения торгов в отношении квартиры, которая является единственным жильём должника и членов её семьи. Более того, торги не привели к полному погашению долга. Доказательства о невозможности отчуждения земельного участка для погашения суммы в 60 000 000 тенге отсутствуют.

​- Позиция судоисполнителя о неликвидности земельного участка не приняты во внимание и расцениваются как частное мнение ЧСИ. Судебная коллегия считает, что ответчик нарушил права должника по очерёдности реализации залогового имущества, что отразилось на невозможности сохранить единственное жилье истца. Отменив решение районного суда, коллегия удовлетворила требования истца. Действия ЧСИ признаны незаконными. Электронные торги по продаже имущества и протокол об итогах электронного аукциона – недействительными, - говорится в постановлении.

