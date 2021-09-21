22 сентября в Западно-Казахстанской области ветер юго-восточный и восточный с порывами до 15-20 метров в секунду.

В Уральске синоптики прогнозируют дожди. В дневное время температура воздуха составит +16..+18, ночью похолодает до +9..+11. Ветер юго-восточный до 30 километров в час.

В Атырау - дожди. Днём ожидается +17..+19 градусов, ночью - +8..+10 градусов. Ветер юго-восточный до 30 километров в час.

В Актобе ожидается переменная облачность. Днём воздух прогреется до +16..+18 градусов. Ночью похолодает до +5..+7 градусов. Ветер юго-восточный до 25 километров в час.

В Актау будет облачно. Днём столбики термометра покажут +24..+26 градусов, ночью опустятся до +15..+17 градусов. Ветер юго-восточный до 40 километров в час.

На большей части Казахстана под влиянием фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, в связи с чем пройдут дожди, в горных районах юга и юго-востока страны с грозами, на севере – небольшие осадки. Лишь в центре, на востоке, северо-западе и на юго-западе страны ожидается погода без осадков. На севере, западе, юго-западе и в горных районах юга и юго-востока республики ожидается усиление ветра, на юго-западе – пыльная буря, на севере, северо-западе – туман.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.