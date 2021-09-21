На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые столкнулись с другой ситуацией. 43-летний пьяный мужчина сам себе нанёс несколько ударов кухонным ножом в живот, а далее приставил его к сердцу. Во время разговоров, стражам порядка удалось выхватить нож, - сообщил официальный представитель ДП ЗКО Болатбек Бельгибеков.

В пресс-службе департамента полиции ЗКО рассказали, что на пульт 102 поступил вызов из посёлка Деркул с сообщением, что избили человека.Пострадавший был доставлен в больницу, причины произошедшего выясняются. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО пообещали прокомментировать состояние пострадавшего позже.