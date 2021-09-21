Сегодня я расскажу о сверхстранном деликатесе для обычного человека и вполне обычном блюде для японца. Кстати попробовать его можно только там. Что едят эти психи. Сможете положить такое в рот? Японцы просто обожают эту рыбу, причем полностью...Да, они съедают ее полностью и особенно любят глаза. Речь идет о тунце. А его глазные яблоки для японцев отдельное, самостоятельное блюдо. Они у этой рыбины очень большие – размером с куриное яйцо. Очень часто в местных супермаркетах можно увидеть не очень лицеприятные упаковки, которые таращатся из холодильника. Но японцам не привыкать, ведь главное – огромная польза от данного продукта! Здесь вам и много витаминов и минералов, железа, фосфора, и много еще чего. Да и готовятся они максимально просто. Замороженные глаза бросают в подсоленный кипяток и варят до готовности. Потом их кладут на тарелку и поливают соевым соусом. Подают чаще с рисом. А если есть время можно обжарить глаза тунца во фритюре и подать с острым соусом. Говорят вкус очень специфический, но осознание того, что блюдо очень полезно перекрывает все. Понятно, это не самое жуткое, что вообще может есть человек, но вы сможете положить такое в рот? Хватит смелости? Узнайте также, какой деликатес любят на Филлипинах.