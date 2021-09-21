Рассказываю подробнее.

Как-то я стала очевидцев одной ситуации, когда в автобусе женщине стало плохо, повысилось давление, она не могла говорить и даже открыть глаза. Водитель остановил автобус, все взволнованно смотрели на женщину. К счастью, среди нас оказался доктор, который измерил давление. Оно было на уровне 200 на 110, а скорая не ехала. И тут врач-терапевт решила использовать неординарный метод снижения давления, о котором я раньше и не догадывалась. Способ оказался очень простым и эффективным. После такого действия женщина буквально ожила на глазах, открыла глаза. А спустя еще несколько минут даже начала говорить.Нам понадобятся две пластиковые бутылки, наполняем их теплой водой. Одну кладем под шею, вторую – под колени, оставляем на 15-20 минут. За это время нужно постоянно мерить давление, так как оно начинает резко снижаться. Резкое понижение давления тоже не есть хорошо. Когда оно опускается до 140-150 бутылки необходимо убрать, далее оно постепенно само начнет нормализовываться. При этом не забывайте мерить давление. Прошло уже несколько лет с того случая, а способов того доктора пользуются уже все мои родные, близкие и друзья, страдающие от повышенного давления. Вот так без лекарств, собственными силами можно привести себя в чувства.Вся предоставленная информация носит ознакомительный характер и не может быть использована без обязательной консультации с врачом!