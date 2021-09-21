Мы вам расскажем, как вас пытаются обмануть те самые «двигатели» рекламы.

1. 100% сок

2. Размер увеличен

3. 100% биоразлагаемый

А вернее написанные слова на упаковках товаров, заставляют купить его в больших количествах. И самую привлекательную информацию пишут исключительно крупным шрифтом, все остальные дополнения печатаются мелким.Такую надпись можно понять по-разному, она говорит о том, что в упаковке есть сок, а вот в каком количестве и какого качества - это вопрос. Но глядя на эту надпись, развеиваются абсолютно все сомнения. То есть сок 100% качества и его можно смело брать. Но никто не рассматривает то, что написано мелким шрифтом. Там уже напечатаны дополнения об этом напитке и других ингредиентах в составе.Очень часто можно встретить надпись, что размер увеличен. Только вот размер чего, не написали. Возможно, увеличен размер упаковки, но не количество продукта. Поэтому, тут нужно присмотреться к граммам, возможно, вы попались на уловку недобросовестного производителя, который забыл вместе с размером упаковки, увеличить размер товара.Казалось если упаковка биоразлагаемая, следовательно, ее стоит приобрести, ведь продукция с пометкой «эко» в тренде. Получается, продукт был упакован в натуральные материалы, которые никак не могут навредить товару. Но вот только, что на 100% биоразлогаемо, никто не указал. Возможно, речь шла о продукте, а не об упаковке…