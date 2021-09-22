Подачу газа приостановят в связи с ремонтно-профилактическими работами, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».Иллюстративное фото из архива "МГ"
В сообщили, что с 8 часов 27 сентября до 18 часов 28 сентября без газа останутся потребители левобережной части Атырау:
- район элеватора;
- микрорайон Привокзальный;
- микрорайон Алмагуль;
- жилые массивы Подхоз, Елшибек, Первый участок, СМП-136 и СМП-163;
- жилые массивы от посёлка Мирный до села Дамба.
