Подачу газа приостановят в связи с ремонтно-профилактическими работами, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

В сообщили, что с 8 часов 27 сентября до 18 часов 28 сентября без газа останутся потребители левобережной части Атырау:

район элеватора;

микрорайон Привокзальный;

микрорайон Алмагуль;

жилые массивы Подхоз, Елшибек, Первый участок, СМП-136 и СМП-163;

жилые массивы от посёлка Мирный до села Дамба.

