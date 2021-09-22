Владельца табуна оштрафовали за нарушение правил выпаса, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

30 лошадей стоимостью 12,2 миллиона тенге потерял 49-летний житель села Балпык би. Найти животных удалось лишь спустя четыре дня в горной местности участка Омар–Жайляу. Лошадей искали 15 сотрудников полиции на четырёх автомобилях, конях и даже вертолёте.

- На хозяина лошадей в соответствии со статьёй 408 КоАП РК за нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных составлен административный протокол с наложением штрафа в размере 3 МРП. Несмотря на это, мужчина, довольный результатами поиска, поблагодарил полицейских за оказанную помощь и возврат пропавших лошадей, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.