Река обмелела из-за сильного ветра, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Фото: Минэкологии РК

20 сентября портал Caspian life написал о пересыхании реки Жайык в 25 километрах от Атырау. В пресс-службе министерства экологии, геологии и природных ресурсов сообщили, что специалисты после публикации выехали на место.

- Участок находится в зоне влияния сгонно-нагонных явлений. 19-20 сентября наблюдался ветер в северо-западном направлении, что повлияло на колебания уровня Каспийского моря, и вследствие чего на данном участке произошло обмеление с появлением островов в русле реки Жайык. Сегодня ветер на участке реки в юго-западном направлении, в связи с чем происходит обратный нагон воды и острова затапливаются водой, - рассказали в ведомстве.

При этом отметили, что в последние годы в бассейне реки Жайык продолжается затяжное маловодье. Наблюдённый сток уменьшился в два раза по сравнению со среднемноголетним значением.

Основной сток реки до 80% формируется на территории России, и сейчас объём Ириклинского водохранилища, расположенного на территории соседней страны, составляет 2 681 млн кубометров, сброс осуществляется по утверждённому графику расходом 15 кубометров в секунду. Годом ранее объем водохранилища составлял 2 808 млн кубометров, сброс осуществлялся расходом 14,3 кубометра в секунду.

