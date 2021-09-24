Президент Академии профилактической медицины Алмаз Шарман прокомментировал появление нового варианта коронавируса в Казахстане, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

По словам учёного, вариантов нынешнего коронавируса великое множество. Если раньше он мутировал два раза в месяц, сейчас гораздо чаще.

- Eta-вариант появился в Нигерии, он циркулировал и сейчас нет данных о том, что он вызовет очередную волну или что он является более агрессивным или более заразным. Таких данных нет, поэтому у медицинского сообщества он не вызывает особого беспокойства. Сейчас мы все имеем дело в дельта-вариантом, который чрезвычайно заразен и скорее всего агрессивен. Вариант Eta, я не думаю, что вызовет новую эпидемическую вспышку, - сказал Алмаз Шарман в ходе брифинга в РСК Алматы.

По мнению президента Академии профилактической медицины, особых симптомов при Eta-варианте выявлено не было. Также можно уверено говорить, что вакцинация защищает от тяжёлого течения болезни и при этом варианте.

- Может не на 100%, но иммунная система распознает все варианты. Даже те, кто переболел уханьским вариантом, иммунная система продолжает распознавать новый дельта-вариант. Вакцины может не на 95% эффективны, как это было зимой, но тем не менее на 80% сохраняют эффективность, - считает учёный.

Он подчеркнул, что Казахстане, несмотря на доступность вакцин, охват вакцинацией все ещё остаётся низким. Более 60% жителей страны до сих пор не получили ни одной дозы вакцины.

- Например, в большинстве регионов США в такой европейской стране, как Дании, вакцинировано 80% взрослого населения. Надеюсь, что в скором времени вакцинация поможет достичь порога коллективного иммунитета, поскольку есть научные работы, указывающие на то, что прививки хорошо защищают от вируса, - отметил Шарман.