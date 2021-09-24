– От коронавирусной инфекции с начала года скончались 582 западноказахстанца, четверо из которых получили оба компонента вакцины, - отметил исполняющий обязанности управления здравоохранения ЗКО Арман Калибеков.

– Болезнь протекала у малыша без симптомов, - уточнил Арман Калибеков.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В области с начала года зарегистрировано 27 849 лабораторно подтверждённых случаев COVID-19, вылечились 22 350 человек.Стоит отметить, что с начала года 131 женщина с подтвержденным диагнозом COVID-19 родила ребёнка. Только одному малышу передалось заболевание.