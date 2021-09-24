Четыре вакцинированных человека скончались от COVID-19 в ЗКО
Эти люди получили оба компонента вакцины, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
В области с начала года зарегистрировано 27 849 лабораторно подтверждённых случаев COVID-19, вылечились 22 350 человек.
– От коронавирусной инфекции с начала года скончались 582 западноказахстанца, четверо из которых получили оба компонента вакцины, - отметил исполняющий обязанности управления здравоохранения ЗКО Арман Калибеков.
Стоит отметить, что с начала года 131 женщина с подтвержденным диагнозом COVID-19 родила ребёнка. Только одному малышу передалось заболевание.
– Болезнь протекала у малыша без симптомов, - уточнил Арман Калибеков.
