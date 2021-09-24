- Вынесено 42 постановления о переводе учеников и учителей на домашний карантин 46 классов в 27 школах, в том числе один класс в городе и 45 классов в 26 школах районов, - отметил Айдар Нуралиев в ходе брифинга в СЦК.

Напомним, в этом учебном году школьники и студенты начали занятия в офлайн формате. В постановлении санврача было прописано , что е

сли в классе и группе выявят одного инфицированного, на 14-дневный карантин отправится весь коллектив класса/группы.

Если в школах заразится более 30% классов одной смены, на две недели карантина уходит вся смена.

Что касается колледжей и вузов, то при 30% заражении потока, весь поток подлежит изоляции на 14 дней.

Иллюстративное фото из архива «МГ» Как сообщил заместитель акима ЗКО Айдар Нуралиев, с начала учебного года зарегистрировано 306 случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди учеников. Из них 74 случая не связаны с началом учебного процесса. С первого сентября зарегистрировано 62 случая COVID-19 среди учителей.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.