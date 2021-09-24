Они сказали, что претензий к бассейну не имеют. Пользователи сети в заявления родителей не поверили, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

Ролики опубликованы в паблике . Родители показывают детей и спрашивают, как они себя чувствуют. Также матери нескольких спортсменок записали обращения, в которых заявили, что не имеют претензий к руководству.

- Сегодня у нас в бассейне случилось ЧП. Дети отравились парами хлорами. Но их тренеры отреагировали очень быстро и руководство бассейна всю ситуацию объяснили, поэтому как мама претензий не предъявляю, - сказала одна из женщин.

Правда пользователи сети словам родителей не поверили, отметив, что ролики выглядят наиграно.

- Интересно, что им пообещали за «претензии не имею»? - задаются вопросом комментаторы.

В пресс-службе управления общественного здоровья Алматы сообщили, что из 11 пациентов девять выписали.

- У двух детей состояние средней степени тяжести, стабильное, лечение продолжено, - отметили в ведомстве.

В пресс-службе департамента полиции Алматы ответили, что несмотря на заявления родителей, расследование продолжается.

Напомним, 23 сентября в Алматы госпитализировали 11 детей в возрасте 12-14 детей с жалобами на першение в горле и чихание. Они были отравлены парами хлора во время занятий в бассейне. В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматы сообщили, что со слов представителя бассейна, неделю назад был установлен новый аппарат по хлорированию воды, который внезапно вышел из строя. Полиция начала досудебное расследования по статье 306 УК РК - «обоснованный риск».

