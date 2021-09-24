Казахстанцы уже оформляют предварительные заказы на новый iPhone 13, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Фото с сайта apple.com

14 сентября Apple представила линейку новых смартфонов iPhone 13. Приём предзаказов уже начался. Соседние страны могут узнать цены на «яблочные» новинки на официальном сайте компании. Однако на вкладке Казахстана появляется сообщение, что «продукты, услуги и функции могут быть недоступны в этой стране».

Продавцы, которые открыли предзаказ в Казахстане, назвали приблизительную стоимость гаджетов.

iPhone 13:

iPhone 13 512 Gb - 900-950 тысяч тенге;

iPhone 13 256 Gb - 700-780 тысяч тенге;

iPhone 13 128 Gb - 630-690 тысяч тенге.

iPhone 13 mini:

iPhone 13 mini 512 Gb - 800-850 тысяч тенге;

iPhone 13 mini 256 Gb - 620-670 тысяч тенге;

iPhone 13 mini 128 Gb - 530-580 тысяч тенге.

iPhone 13 Pro:

iPhone 13 Pro 1T - 1,2 млн тенге;

iPhone 13 Pro 512 Gb - от 1 млн до 1,1 млн тенге;

iPhone 13 Pro 128 Gb - 700-800 тысяч тенге.

iPhone 13 Pro Max:

iPhone 13 Pro Max 1T - 1,2-1,4 млн тенге;

iPhone 13 Pro Max 512 Gb - 1-1,1 млн тенге;

iPhone 13 Pro Max 256 Gb - 900 тысяч - 1 млн тенге;

iPhone 13 Pro Max 128 Gb - 800-900 тысяч тенге.

Продавцы отметили, что цена приблизительная и она будет сильно разниться в зависимости от магазинов. Также на стоимость влияет цвет гаджета. Первые модели могут прибыть в страну уже в начале октября. В целом стоит рассчитывать на срок доставки в две недели при предварительном заказе.

