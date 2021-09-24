25 сентября в Западно-Казахстанской области ветер юго-восточный с порывами до 15-20 метров в секунду.

В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит +19..+21, ночью похолодает до +4..+6. Ветер юго-восточный до 25 километров в час.

В Атырау - переменная облачность. Днём ожидается +16..+18 градусов, ночью - +5..+7 градусов. Ветер северо-западный до 25 километров в час.

В Актобе ожидаются проливные дожди. Днём воздух прогреется до +19..+21 градусов. Ночью похолодает до +7..+9 градусов. Ветер юго-восточный до 50 километров в час.

В Актау будет переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +18..+20 градусов, ночью опустятся до +10..+12 градусов. Ветер северо-западный до 30 километров в час.

На большей части Казахстана под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков, лишь на западе, северо-западе, северо-востоке под влиянием фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды - ожидаются дожди. На западе, юге, в центре ожидается усиление ветра, на юго-западе – с пыльной бурей, на севере республики – туман.

