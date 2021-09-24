Врач рассказал, почему голыми спать опасно и его пост набрал 10 млн. став вирусным
Хирург, еще и пластический, привел все доказательства.
Раньше считали, если человек спит обнаженным - это даёт ему некоторые важные преимущества, но! американский пластический хирург Энтони Юн рассказал об опасности от такой привычки, Видеоролик по этой теме он разместил в соцсети TikTok.
Вот почему нельзя спать голым, без пижамы и нижнего белья:
По словам доктора, в среднем человек выделяет газы 15-25 раз в день. И в этом скрыта основная угроза.
«Доказано научными исследованиями, каждый раз, когда мы выпускаем газы, распыляются фекалии в небольшом количестве. Поэтому из-за гигиенических соображений нужна хоть какой-то минимум одежды», — рассказал хирург.
Также Энтони Юн дал совет подписчикам регулярно менять постельное бельё.
«Пожалуйста, не ложитесь спать голым, по крайней мере, ради своего партнёра», — обратился Юн ко всем.
Пост врача стал вирусным и набрал больше 10 млн. просмотров. И конечно же тысячи комментариев:
Кто-то посчитал что «моя жизнь разделилась до и после»,
А кто-то решил, что это не повод для паники «Я всю жизнь сплю голым и буду спать так и дальше...»
А у вас какое мнение на этот счёт?
