«Доказано научными исследованиями, каждый раз, когда мы выпускаем газы, распыляются фекалии в небольшом количестве. Поэтому из-за гигиенических соображений нужна хоть какой-то минимум одежды», — рассказал хирург.

«Пожалуйста, не ложитесь спать голым, по крайней мере, ради своего партнёра», — обратился Юн ко всем.

Раньше считали, если человек спит обнаженным - это даёт ему некоторые важные преимущества, но! американский пластический хирург Энтони Юн рассказал об опасности от такой привычки, Видеоролик по этой теме он разместил в соцсети TikTok. Вот почему нельзя спать голым, без пижамы и нижнего белья: По словам доктора, в среднем человек выделяет газы 15-25 раз в день. И в этом скрыта основная угроза.Также Энтони Юн дал совет подписчикам регулярно менять постельное бельё.Пост врача стал вирусным и набрал больше 10 млн. просмотров. И конечно же тысячи комментариев: Кто-то посчитал что «моя жизнь разделилась до и после», А кто-то решил, что это не повод для паники «Я всю жизнь сплю голым и буду спать так и дальше...»