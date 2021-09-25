– Мероприятие проводится при поддержке республиканского центра поддержки гражданских инициатив и при организации молодёжного общественного объединения "Интеграл". Сегодня будут награждены ветераны тыла и труда, которые работали, трудились во благо нашей независимой страны. Это не последнее награждение, впереди будут ещё награды. Сегодня сюда приехали ветераны со всех 12 районов нашей области, а так же представители из Уральска. Всего в регионе насчитываются более 85 тысяч пенсионеров, но мы их не делим по их проделанной работе. Все они работали, участвовали в общественной жизни, прилагали усилия для развития нашей страны, трудились для народа, - рассказал председатель совета ветеранов ЗКО Максот Берген.

– Каждый из ветеранов внёс непосильный вклад в развитие и становление нашего государства. Среди награждённых есть представители таких сфер как образование, медицина, сельское хозяйство и так далее. Всего будут награждены 26 ветеранов, - подчеркнул менеджер молодежного общественного объединения "Интеграл" Адилет Бериккалиев.

24 сентября в Доме дружбы состоялось торжественное мероприятие по чествованию ветеранов, внесших весомый вклад в становление и развитие независимого Казахстана.Кроме этого, в нашей области живут 36 ветеранов Великой Отечественной войны и 42 тысячи ветеранов тыла, среди которых есть обладатели награды "Ветеран труда". По словам организаторов, мероприятие посвящено 30-летию Независимости Казахстана.Стоит отметить, что в этом году в Казахстане отмечается 30-летие Независимости страны. 16 декабря 1991 года постановлением Верховного Совета Казахстана №1008-XII был принят конституционный закон «О государственной независимости Республики Казахстан». Он является главным и единственным Национальным праздником Казахстана.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.