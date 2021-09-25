34-летний Елдар Акылбеков вышел из дома 2 сентября, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".  Мужчина без вести пропал в Атырау По информации пресс-службы ДЧС Атырауской области, Елдар Акылбеков вышел из дома по адресу: улица Баймуханова, 23. В поисковых работах были задействованы силы и средства департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области с кинологическими расчетами, а также привлечены волонтерские организации. 20 сентября мужчину нашли. В пресс-службе департамента полиции сообщили, что в результате комплексных розыскных мероприятий пропавший был обнаружен сотрудниками полиции в населенном пункте Аккистау Исатайского района и доставлен к матери. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото представлено пресс-службой ДЧС Атырауской области  