Отец простил сына и просил суд не сажать его в тюрьму, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото с сайта Pixabay

Уголовное дело рассмотрел суд №2 Бостандыкского района. По версии следствия, в июне 2021 года подсудимый из разговора с матерью узнал, что она разводится с отцом.

- Рассердившись, решил проучить отца. По этой причине направился в сторону рынка, где купил нож и направился к дому отца. Достигнув адреса, как гость проник в жилище отца. В порыве гнева, чтобы осуществить свои преступные намерения, нанёс несколько ударов ножом в область живот, - говорится в постановлении.

Подсудимый раскаялся и признал вину. Отец, в свою очередь, сообщил, что претензий к сыну не имеет и просил суд не назначать наказание в виде лишения свободы. Суд, учитывая обстоятельства, признал мужчину виновным и приговорил к трём годам ограничения свободны (условный срок). Приговор не вступил в законную силу.

