Если взять обычную батарейку и сравнить ее с аккумулятором, то конечно использование второго элемента гораздо выгоднее. Так как его можно просто подзарядить. Батарейки тоже нужная вещь там, где невозможно зарядить аккумулятор. Эти элементы питания схожи. Возникает вопрос, так почему бы не заряжать батарейку как аккумулятор, чтобы она дольше прослужила. Чтобы понять, можно ли это делать, важно знать, как устроен элемент. К примеру, батарейка состоит из корпуса (катода), куда помещен графитовый анод, а вокруг него залит электролит. И если батарейку вставить в устройство, происходит замыкание цепи, в результате чего вырабатывается электрический ток. Однако при этом возникают проблемы, при использовании батарейки постепенно происходит разрушение катода. Корпус начинает покрываться оксидной пленкой, а в дальнейшем она препятствует выработке электротока. Батарейка начинает садиться. Если удалить эту пленку, то батарейка должна заработать вновь. А она удаляется за счет нагревания элемента. Поэтому зарядить батарейку можно также, как и аккумулятор, потому что в ходе «зарядки» она нагревается. В принципе так спасались в советское время. Нагревали батарейки до 80 градусов, оксидная пленка разрушалась, и они служили дальше.