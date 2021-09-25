Грибок ногтей на медицинском языке звучит как онихомикоз, инфекционное заболевание, возникающее от микроскопических грибков. Они повреждают ногтевую пластину и распространяется по коже. Этому неприятному заболеванию подвержены люди всех возрастов, но чаще встречается у людей преклонных лет. Причина – сухие и ломкие ногти, в которые легко проникает грибок. А еще ногтевому грибку подвержены люди со слабым иммунитетом и плохим кровотоком, с повышенным потоотделением, травмами кожи и ногтей, с псориазом. Чаще всего страдают так же люди с сахарным диабетом. При онихомикозе часто бывают повреждены ногти на ногах, реже – на руках. Меняется цвет ногтя, приобретает беловатый или желто-коричневый оттенок, меняется форма, на них появляются волны, сама пластина становится толще. Ногти расслаиваются, крошатся и появляется неприятный запах. Сам грибок протекает болезненно, могут развиться другие инфекционные заболевания, которые затронут не только ногти, но и кожу. Лечение обычно должен прописывать врач, оно состоит из противогрибковых препаратов. Так же терапия может включать в себя лаки, крема, таблетки. Кроме этого необходимо будет поменять всю обувь, в которой могут оставаться частички грибка, либо тщательно продезинфицировать. В более запущенных случаях придется удалять ноготь.