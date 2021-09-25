Новое постановление главный государственный санитарный врач Ерлан Киясов подписал сегодня, 24 сентября, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 159 человек заболели COVID-19 в Атырау Иллюстративное фото из архива "МГ" Постановление вступает в силу с 27 сентября. Согласно документу теперь разрешена работа всех объектов, участвующих в проекте Ashyq, в соответствии с Критериями ограничения деятельности социально-экономических объектов. Разрешена работа: - в будние дни – для всех объектов, участвующих в проекте «Ashyq» - до 00.00 часов, Лидерам проекта «Ashyq» - до 02.00 часов; - в выходные дни – до 00.00 часов, Лидерам проекта «Ashyq» - до 02.00 часов, при условии наличия безопасного «зеленого» статуса (вакцинации, ПЦР теста с отрицательным результатом не более 7 суток с момента отбора проб, лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших в течение последних 3 месяцев) у сотрудников и посетителей. Требования к наличию «зеленого статуса» и ограничения режима работы, предусмотренные настоящим пунктом, не распространяются на межобластные и внутриобластные регулярные перевозки, отели, гостиницы, аэропорты, железнодорожные, автомобильные и водные вокзалы, речные и морские порты, автостанции/автопереходы, пункты обслуживания пассажиров, объекты образования, ВУЗы, колледжи, интернаты и общежития организаций образования. В постановлении говорится о том, что в случае осложнения эпидемиологической ситуации в зоне критического уровня риска (при показателе заполняемости инфекционных коек свыше 70 процентов и показателе заполняемости коек свыше 200 на 100 тысяч населения) регион переходит в "темно-красную" зону - вводятся ограничительные. Ужесточение карантинных мер принимается при нахождении региона в "темно-красной" зоне не менее трех дней. Усиленные карантинные меры сохраняются не менее семи дней после перехода в "красную" зону из "темно-красной". Смягчение карантинных мер проводится не ранее семи дней после перехода в "красную" зону из "темно-красной" зоны. В регионах "темно-красной" зоны:
  • приостановление деятельности всех предприятий и организаций вне зависимости от форм собственности, не участвующих в "Ashyq", за исключением центральных госорганов, акиматов, правоохранительных органов, организаций здравоохранения, СМИ, продуктовых магазинов, аптек и организаций жизнеобеспечения, а также организаций, указанных настоящем подпункте;
  • запрет проведения зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий;
  • сохранение дистанционной формы работы для 80 % сотрудников государственных органов (организаций), офисов, Национальных компаний и иных организаций (за исключением вакцинированных, переболевших в течение последних трех месяцев и лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания);
  • введение ограничительных мер выходного дня на основании решения Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан (далее - МВК);
  • допускается вне проекта "Ashyq": проведение строительных работ; деятельность промышленных предприятий; оказание бесконтактных услуг (автомойки, ремонт автомобилей, бытовой техники, часов, телефонов, компьютеров, обуви, швейные ателье, прачечные, химчистки, изготовление ключей, услуги по принципу дом быта и пр.); деятельность цветочных магазинов, фотосалонов; деятельность туристических компаний, бизнес центров, отдельных видов деятельности (страховые компании, услуги адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентства по недвижимости, рекламные агентства, судебные исполнители, обменные пункты, ломбарды, банки, отделения АО "Казпочта" и т.п.); деятельность объектов общественного питания только на вынос и доставку; деятельность акиматов, правоохранительных органов, организаций здравоохранения, СМИ, продуктовых магазинов, аптек и организаций жизнеобеспечения.
С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  