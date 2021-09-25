Площадь нового зала составила более 500 квадратных метров, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Академия ММА открылась в Уральске В Уральске открылась академия ММА для развития массового спорта в регионе. Комплекс был открыт в районе остановки Мясокомбинат. В открытии комплекса приняли участие заместитель акима Западно-Казахстанской области Бакытжан Нарымбетов и аким Уральска Абат Шыныбеков. Участники торжественной церемонии поздравили спортсменов с открытием нового объекта и пожелали им дальнейших успехов.
- Мы так рады, что в нашем районе открылся такой комплекс, это просто здорово. Нашим детям есть чем заняться в свободное от учёбы время. Очень хорошо, что государство уделяет время молодому поколению и даёт такую возможность заниматься спортом. И молодежь сейчас такая - очень активная, что не может не радовать, вместо плохих привычек выбирает спорт, - говорит местная жительница Юлия.
Стоит отметить, что на строительство спортивного зала 20 миллионов тенге выделил меценат, президент Федерации смешанных единоборств по ЗКО Армат Бисенов. К слову, раньше спортсмены тренировались в зале площадью 70 квадратных метров, а теперь они занимаются в комплексе площадью 500 квадратных метров, который к тому же оснащён самым современным оборудованием. Напомним, 18 сентября состоялось торжественное открытие областной специализированной детско-юношеской школы по подготовке Олимпийского резерва. Сдача объекта в эксплуатацию была приурочена к празднованию Дня города. Она была построена за счет KPOBV. По словам представителя компании Куаныша Кудайбергенова, предприятие ежегодно реализует большое количество социально-инфраструктурных проектов. На открытии спортивного комплекса побывал чемпион Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, профессиональный боксер, заслуженный спортсмен Казахстана Данияр Елеусинов.