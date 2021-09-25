- Вынесено 42 постановления о переводе учеников и учителей на домашний карантин 46 классов в 27 школах, в том числе один класс в городе и 45 классов в 26 школах районов, - отметил Айдар Нуралиев в ходе брифинга в СЦК.

Обучение в традиционном формате осуществляется с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Все организации образования обеспечены дезинфицирующими средствами, при входе установлено приложение “Ashyq”. Не применяется кабинетная система, придерживается принцип «один класс-один кабинет». По состоянию на 25 сентября в связи с заболеваемостью учащихся на дистанционное обучение переведены 21 классов 21-й школы области, - пояснили в ведомстве.

Напомним, в этом учебном году школьники и студенты начали занятия в офлайн формате. В постановлении санврача было прописано , что е

сли в классе и группе выявят одного инфицированного, на 14-дневный карантин отправится весь коллектив класса/группы.

Если в школах заразится более 30% классов одной смены, на две недели карантина уходит вся смена.

Что касается колледжей и вузов, то при 30% заражении потока, весь поток подлежит изоляции на 14 дней.