Учащиеся 46 классов были отправлены на карантин в ЗКО
Классы были закрыты на карантин в 27 школах области, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
24 сентября на сайте "МГ" была опубликована статья "27 школ закрылись на карантин в ЗКО". В материале произошла техническая ошибка, на карантин закрылись не 27 школ, а классы в 27 школах области.
Как сообщил заместитель акима ЗКО Айдар Нуралиев, с начала учебного года зарегистрировано 306 случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди учеников. Из них 74 случая не связаны с началом учебного процесса. С первого сентября зарегистрировано 62 случая COVID-19 среди учителей.
- Вынесено 42 постановления о переводе учеников и учителей на домашний карантин 46 классов в 27 школах, в том числе один класс в городе и 45 классов в 26 школах районов, - отметил Айдар Нуралиев в ходе брифинга в СЦК.
Между тем в управлении образования ЗКО дополнили, что в 2021-2022 учебном году в штатном режиме функционирует 372 государственных дневных общеобразовательных, 5 частных и 3 вечерних школ с контингентом более 114 тысяч учащихся.
Обучение в традиционном формате осуществляется с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Все организации образования обеспечены дезинфицирующими средствами, при входе установлено приложение “Ashyq”. Не применяется кабинетная система, придерживается принцип «один класс-один кабинет». По состоянию на 25 сентября в связи с заболеваемостью учащихся на дистанционное обучение переведены 21 классов 21-й школы области, - пояснили в ведомстве.
Напомним, в этом учебном году школьники и студенты начали занятия в офлайн формате. В постановлении санврача было прописано, что если в классе и группе выявят одного инфицированного, на 14-дневный карантин отправится весь коллектив класса/группы. Если в школах заразится более 30% классов одной смены, на две недели карантина уходит вся смена. Что касается колледжей и вузов, то при 30% заражении потока, весь поток подлежит изоляции на 14 дней.
