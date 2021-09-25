Небольшие дожди синоптики прогнозируют в Актобе и Актау. Сильный дождь и ветер ожидаются в ЗКО
  • В Уральске синоптики прогнозируют погоду без осадков. В дневное время температура воздуха составит +15..+17, ночью похолодает до +9..+11. 
  • В Атырау ожидается переменная облачность. Днём ожидается +18..+20 градусов, ночью - +13..+15 градусов.
  • В Актобе ожидается переменная облачность. Днём воздух прогреется до +18..+20 градусов. Ночью пройдет дождь, похолодает до +8..+10 градусов.
  • В Актау днём пройдет дождь, столбики термометра покажут +16..+18 градусов, ночью опустятся до +11..+13 градусов.
