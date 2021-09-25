Он был доставлен в больницу с предварительным диагнозом "удушье". Основной причиной детского травматизма на игровых площадках является отсутствие надлежащего родительского внимания, - отметили в пресс-службе ведомства.

Состояние крайне тяжелое. В коме. Находится в отделении реанимации, - отметили в облздраве.

Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, 25 сентября 9-летний ребенок играя на детской площадке в одном из дворов по улице У.Громовой упал и запутался в тренировочном аркане.В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО пояснили, что ребенок находится в городской многопрофильной больнице.