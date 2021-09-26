При советском мэйкапе были свои ритуалы, о которых мы сейчас вспомним.

Большинство из нас родом из советского союза, когда вся страна пользовалась одними и теми же предметами, где не было столь большого ассортимента товаров и услуг. Это касается не только предметов быта и одежды, но и косметики. Наверняка все мы помним "Ленинградскую тушь", лосьон "Огуречный" и тональный крем "Балет". Именно ими наши мамы наводили красоту перед зеркалом, а мы с восхищением смотрели на них. Сейчас же все иначе... Современная индустрия красоты предлагает женщинам широкий выбор косметических средств и декоративной косметики, которые в разы облегчает нам процесс нанесения макияжа.Сжимать губы после нанесения помады. Картина из прошлого: женщина красит губы, слегка их сжимает и протирает губы друг о друга. Но сейчас так делать не обязательно, ведь современные помады разработаны так, что она легко распределяется и застывает. Вышеописанная процедура может лишь навредить макияжу, помада может стать менее стойкой. Но если уж так хочется это сделать, то лучше воспользоваться специальной кисточкой для губ.Тушь "плевалка" или легендарная тушь всех советских женщин "Ленинград". В черном футляре помещалась кисточка для расчесывания ресниц и сама тушь. Для того чтобы нанести ее, необходимо было увлажнить средство водой, но наши мамы ограничивались использованием слюны. Но медицина не даст соврать, что слюна может нанести вред глазам, так как в ней содержатся микробы и инфекции, поэтому пусть этот бьюти-лайфхак так и останется в нашей памяти. Мамы наносили румяна только в центр щек. Это в корне неправильно, ведь спустя некоторое время румяна сползала вниз и создавался эффект усталого лица. Кроме этого, центр щек вообще не единственное место, куда можно наносить румяна. Оно подойдет на зону хайлайтера над скулой, или делают ими дрейпинг, или затемняют переносицу и щёки, чтобы получить эффект слегка обгоревшего, посвежевшего в отпуске лица.