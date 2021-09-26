Каждый из нас встречался в быту с кабельными стяжками, которые чаще всего можно увидеть на новых инструментах или вещах из магазина. Без долгих церемоний мы просто перекусываем или перерезаем ее ножницами, а затем отправляем в мусорное ведро, так как она уже не пригодна для дальнейшего использования. Как выяснилось, кабельную стяжку можно аккуратно открыть с помощью одной хитрости и использовать вновь и вновь для повторного соединения чего-либо в доме, некоторые умудряются ими прочищать канализационные трубы или делать простейшие подставки под телефон. Безусловно, для этого можно купить кабельные стяжки, ну куда приятнее сэкономить и использовать старые.Чтобы расстегнуть стяжку, нам понадобится одна обычная булавка. А теперь открываем булавку, острую иглу просовываем между лентой и блокирующим язычком с обратной стороны. С помощью такого трюка можно отодвинуть зубчики, а ленту потянуть в обратном направлении, тем самым расстегнуть кабельную стяжку. Таким образом можно расстегнуть стяжки абсолютно любых размеров. А булавку можно заменить на иголку или жесткую проволоку.