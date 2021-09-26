- В прошлые годы нам выдавали бесплатно памперсы и пелёнки, последний раз мы получили их в октябре прошлого года, в этом году мы покупаем всё на свои деньги. Нам и так не хватало всегда бесплатно выданных средств гигиены, а сейчас и вовсе экономим на всём. Ребенок получает пособие по инвалидности в размере 96 тысяч тенге, но когда есть такое заболевание, этих денег мало на что хватает. Его мама подрабатывает на бахчах, а отец держит хозяйство. Мы живем в селе, где найти хорошо оплачиваемую работу практически невозможно. Покупаем лекарства, возим в частные клиники Уральска на массаж, где один курс обходится в 70 тысяч тенге, а их нужно делать постоянно. Потом ему необходимо питаться молочными продуктами и витаминами, - рассказала Сакен Кубашева.

- Мать с отцом пытаются подзаработать на нужды. Скоро предстоит сложная операция для моего сына (прим. автора - отца Малика), он попал в ДТП. А мне в свои 63 года уже тяжёло справляться с обязанностями. Без подгузников этих обязанностей, сами понимаете, гораздо больше. На них уходит очень много денег. В отделе занятости и социальных программ Акжайыкского района ничего не объясняют, говорят ждите, - отметила женщина.

- В октябре 2019 года отделом медико-социальной экспертизой №2 Турсынбеку Малику была разработана индивидуальная программа реабилитации на получение прогулочной коляски, подгузников, пелёнок и специальных социальных услуг на дому, которые он получил в полном объёме. Также в 2019 и 2020 году он был обеспечен памперсами, а их положено 365 штук в год. И в 2019, 2020, 2021 году был обеспечен пелёнками. Однако в этом году в связи с переводом предоставления гигиенических средств на Портал социальных услуг (ПСУ), в информационной системен "Е-собес" при принятии заявления на подгузники возникла техническая ошибка, в связи с чем опекун Турсынбека Малика не смог своевременно заказать подгузники. 14 сентября исполняющий обязанности руководителя отдела занятости и социальных программ Акжайыкского района Байбаракова при выезде в командировку в Нур-Султан, совместно со специалистами АО "Центра развития трудовых ресурсов" исправили данную техническую ошибку в информационной системе. 22 сентября опекун Турсынбека Малика через eGov подала заявление и через ПСУ заказала в ТОО "НазЭль" подгузники в количестве 200 штук (норма 730 штук в год). На сегодняшний день статус заказа "на стадии отправки через "Казпочту". Если при получении качество подгузников удовлетворит заказчика, то и остальные 560 штук также будут получены. Турсынбек Малик будет обеспечен подгузниками в полном объеме, - рассказал Алтай Кулкаев.

Турсынбеку Малику в ноябре исполнится семь лет. Он живет в селе Алмалы Акжайыкского района с родителями и бабушкой, которая обратилась в редакцию "МГ" с жалобой. Семья уже год не может получить для ребёнка подгузники. Сакен Кубашева рассказала, что её внук с диагнозом ДЦП не может самостоятельно передвигаться, у него задержка психоречевого развития тяжёлой степени, он не разговаривает.Женщина отмечает, что ребенок очень рослый и даже не вмещается в коляску. А по дому они переносят его на себе.Руководитель управления координации занятости и социальных программ ЗКО Алтай Кулкаев предоставил полную информацию о ребёнке и объяснил, почему произошла задержка получения подгузников.