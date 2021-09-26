Состояние ребенка улучшилось, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Ввести пособие на каждого ребенка до 18 лет предложили в Казахстане Иллюстративное фото из архива "МГ" 25 сентября 9-летний ребенок играя на детской площадке расположенной на улице У.Громовой упал и запутался в тренировочном аркане. Он был доставлен в больницу с предварительным диагнозом "удушье". В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО пояснили, что ребенок находится в отделении реанимации. В коме. Сегодня, 26 сентября, в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что врачам удалось стабилизировать состояние ребенка.
Вышел из комы. Состояние оценивается как стабильно тяжелое в динамике с улучшением, - отметили в пресс-службе ведомства.
