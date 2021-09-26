В этом году зарегистрировано более 80 таких преступлений, в том числе 33 в Атырау, три в Курмангазинском районе, по два случая в Макатском, Махамбетском, Жылыойском районах. Это преступления, квалифицируемые по статьям 120, 121, 122, 123, 124 УК РК, - говорит Орынгуль Кушкалиева. - В прошлом году было зарегистрировано более 50 таких преступлений, с начала этого года число увеличилось.

В 60% случаев женщины становятся причиной появления неблагополучных семей. В частности, женщины, употребляющие алкоголь, не занимающиеся воспитанием детей, не оформившие свидетельство о рождении и не обеспечивающие общим средним образованием детей до 10-15 летнего возраста, а также допустивших в одной семье рождение детей от разных браков, привлекаются к административной ответственности по статье 127 КоАП РК «Неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего» и ставится на учёт в качестве неблагоприятной семьи, - пояснила Орынгуль Кушкалиева.

Об этом сообщила на брифинге в региональной службе коммуникаций старший инспектор ювенальной полиции департамента полиции Атырауской области Орынгуль Кушкалиева.В частности, зарегистрировано более десяти преступлений по статье 120 УК РК «Изнасилование», десять по статье 121 «Насильственные действия сексуального характера», 21 по статье 122 УК РК «Половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста» и восемь по статье 124 «Развращение малолетних». Большинство из этих преступлений было совершено не на улице или в общественном месте, а дома. Все преступники были в родственной связи со своими жертвами. Кроме того в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий в области зарегистрировано более 175 неблагополучных семей. Около 300 несовершеннолетних детей в этих семьях в целях правовой защиты находятся под наблюдением.