На большей части западного Казахстана похолодает. Дождь с грозой ожидаются в ЗКО
  • В Уральске ожидается дождь. В дневное время температура воздуха составит +13..+15, ночью похолодает до +7..+9. 
  • В Атырау ожидается переменная облачность. Днём пройдет дождь, +16..+18 градусов, ночью - +11..+13 градусов.
  • В Актобе ожидается переменная облачность. Днём также ожидается дождь, воздух прогреется до +11..+13 градусов. Ночью похолодает до +6..+8 градусов.
  • В Актау ожидается переменная облачность, столбики термометра покажут +20..+22 градуса, ночью опустятся до +15..+17 градусов.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  