Как оказалось, он даже признан компанией производителем вакцины Pfizer. Кургинян привёл данные, которые предоставили израильские врачи, и опубликованные на мед.портале MedRxiv. А данные таковы - оказывается, для тех кто вакцинировался от "короны" риск заразиться дельта-штаммом вырастает в 13 раз, чем для тех, кто уже переболел. Учёными установлено - основание этому даёт двусоставная иммунная система человека. Это исследование признала и фармкомпания Pfizer, что не могло не вызвать резонанса. Давать полную картину болезни антителам в организме человека помогают Т-клетки. Вакцина как бы программирует его видеть только шип-белок вируса, тем самым остаются без внимания больше 20 видов других белков. Благодаря этому исседованию становится понятно вот что - тем кто переболел и НЕ вакцинировался не опасны. А те кто сделал прививку представляют опасность для окружающих, так как у таких повышен риск повторно заразиться аж в 13 раз.