Уксус обладает отличными чистящими способностями. В первую очередь, столовым уксусом я чищу микроволновую печь и духовку. Как это делается? В микроволновку ставлю посуду, в который наливаю один стакан воды и две столовые ложки уксуса. Хотя пропорции зависят от степени загрязнения, можно добавить больше, больше меньше. Далее включаю микроволновку на максимальную мощность примерно на 5 минут. Время тоже зависит от степени загрязнения. Если загрязнения более стойкие, то время нужно будет увеличить. После чего печь протираю сухой тряпкой, жировые отложения легко удаляются, появляется блеск и они сияет чистотой. А еще уксус отлично дезинфицирует поверхность. Обязательно попробуйте воспользоваться этим советом, это самый простой и распространенный метод чистки микроволновки. Таким же способом чистится духовка. Единственный нюанс - нужно будет увеличить время. А еще с помощью уксуса можно чистить мойку, сантехнику, кафель и краны. В емкость с распылителем наливаем около 300 мл воды, добавляем любое чистящее средство (жидкое мыло, средство для мытья посуды, хозяйственное мыло, гель для душа) и две столовые ложки столового уксуса. Ингредиенты тщательно перемешиваем, универсальное чистящее средство готово. Оно прекрасно очищает сантехнику, кафель от мыльных разводом, известкового налета и прочих загрязнений.